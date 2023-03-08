Jude Bellingham, Salih Özcan'ı savundu ve Kai Havertz'in tekrarlanan penaltısına tepki gösterdi: "Şaka gibi!"

Jude Bellingham, Chelsea'nin Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi'nden saf dışı bıraktığı maçta Kai Havertz'in penaltıyı tekrar kullanmasına öfkelendi

Chelsea, elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı

Havertz'in direkte kalan penaltısı, saha ihlali nedeniyle tekrarlandı

Bellingham bu karara öfkeli

NE OLDU? Chelsea, 1-0'ın rövanşında Borussia Dortmund'u Stamford Bridge'te 2-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Chelsea mücadelenin 49. dakikasında elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı ancak Kai Havertz'in kullandığı penaltı direkte kaldı. Karşılaşmanın hakemi Havertz'in penaltı kullandığı sırada Salih Özcan'ın sahayı ihlal ettiği gerekçesiyle atışın tekrarlanmasını istedi. Yeniden kullanılan penaltı vuruşu bu kez gol oldu. Jude Bellingham bu karara öfkeli.

NE SÖYLELNDİ? BT Sport'a konuşan Bellingham şunları söyledi: "Penaltının tekrarlanması kararı şaka gibiydi. Hayal kırıklığı yarattı. Her penaltı vuruşunda, özellikle yavaş bir vuruşta sahayı ihlal eden oyuncular olacaktır. Ama sanırım kurallar böyle diyor ve hakem bir karar verdi."

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE: