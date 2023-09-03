Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla Getafe'ye karşı kaydettiği golle La Liga'daki ilk dört maçında da adını gol defterine yazdırdı.

Bellingham galibiyet golünü kaydetti

Real Madrid'deki ilk dört maçında beş gol kaydetmiş oldu

Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki rekorunu egale etti

NE OLDU? Real Madrid'in La Liga'da Getafe'ye karşı oynadığı maçta Jude Bellingham, 90+5'te sahneye çıkarak galibiyet golünü attı ve İspanyol devi karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Böylece Jude Bellingham, Real Madrid'deki ilk dört maçında beş gol kaydetmiş oldu ve Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki rekorunu egale etti. Portekizli yıldız da Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk dört maçında beş gol kaydetmişti.

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'dan takıma katılan Bellingham, Athletic Bilbao, Celta Vigo ve Getafe karşılaşmalarında 1'er gol kaydederken Almeria'ya iki gol attı. Cristiano Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e katıldığında Deportivo, Espanyol ve Villarreal'e 1'er gol atarken Xerez ağlarını iki kez sarsmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Bellingham, İngiltere'nin Ukrayna ve İskoçya ile oynayacağı maçlarda milli formayı sırtına geçirmeyi bekleyecek.