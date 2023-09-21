Jude Bellingham, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun izinden gidiyor: Yine rekor kırdı!

Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo'nun izinden gitmeye devam ediyor.

Bellingham hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'yu takip ediyor

Yalnızca Ronaldo, Asensio ve Isco'nun yer aldığı listeye katıldı

Union Berlin'e karşı gol attı

NE OLDU? Jude Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin'e karşı 94. dakikada kaydettiği gol, yalnızca İspanyol devini galibiyete taşımakla kalmadı aynı zamanda İngiliz oyuncunun adını özel bir listeye yazdırdı.

BÜYÜK RESİM: OptaJose'nin verilerine göre, Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla hem La Liga'daki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atan dördüncü oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Cristiano Ronaldo, Isco ve Asensio göstermişti.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla çıktığı altı maçta altı gol kaydetti. Borussia Dortmund'daki 132 maçında 24 gole imza atmıştı.