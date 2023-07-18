Jude Bellingham, İspanyolca derslerinin bir parçası olarak kendisine "kötü sözler" öğreten Real Madrid takım arkadaşlarının kimliğini açıkladı.

NE OLDU? Jude Bellingham, Borussia Dortmund'dan 103 milyon Euro'luk bonservis ücreti ile Real Madrid'e transfer oldu. Ancak İspanyolca bilmeyen İngiliz orta saha, iletişim için gerekli olan dili çabuk öğrenmeye oldukça hevesli. 20 yaşındaki oyuncu, etrafındakilerle iletişim kurma konusunda ilerleme kaydediyor. Ancak bazı arkadaşları ona İspanyolca küfürleri öğretmekten büyük zevk alıyor.

NE SÖYLENDİ? Bellingham, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: "Lucas Vazquez ve Brahim Diaz muhtemelen en büyük İspanyolca öğretmenlerim. Araya girip bana kötü sözler öğretiyorlar. Onları denemek için sabırsızlanıyorum!”

BÜYÜK RESİM: Saha dışında öğrenecek çok şeyi olan Bellingham, iş orta sahada oynama sanatında ustalaşmaya geldiğinde de önemli dersler alıyor. Bu amaca yardımcı olacak en iyi öğretmenlerden bazılarına sahip olan İngiliz yıldız, efsanevi Alman meslektaşı Toni Kroos için şunları söyledi: "Toni Kroos bir usta. Dikkatimi çeken bir şey de geçiş detayları. Top her zaman onun istediği yere düşüyor. Kroos'u dışarıdan izledikten sonra, onu yakından izlemek bir zevk. Topu ondan alabilmek, ona benim de neler yapabileceğimi göstermek ve becerilerimizin nasıl eşleşebileceğini görmek gerçekten çok iyi olacak."

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SIRADA NE VAR? Bellingham, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında AC Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile oynanacak karşılaşmalarda kendisini göstermeyi umuyor.