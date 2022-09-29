Juan Mata: "Okan Buruk'un çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Eğer bizimle oynayabilseydi çok şanslı olurduk."

Juan Mata, Galatasaray'a transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı ve takıma dair değerlendirmelerde bulundu.

NELER OLDU? Galatasaray'ın yeni transferlerinden İspanyol yıldız Juan Mata, Galatasaray'a, kulübe transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı ve takımda dair değerlendirmelerini aktardı.

JUAN MATA NE DEDİ? Juan Mata, transfer sürecine ilişkin olarak, "Süreç çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim. Ve bunu da çok istiyordum."

"Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim." şeklinde konuşan Juan Mata, takıma alışma süreci hakkında ise, "Çok uzun zaman geçirmedim fakat büyük bir enerji var burada. Gerçekten birlikte çalıştığımız herkes bize yardımcı oluyor."

"Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Yabancı arkadaşlarla da, Türk arkadaşlarla da gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da, insani değerler olarak baktığınızda birbirimiz ile iyi uyum sağlayan, çok kaliteli insanlarla birlikte olduğumuzu hissediyoruz."

"İstanbul'u çok fazla görmek için zamanım olmadı. Fakat bence çok büyük bir kültür var burada. Çok büyük bir tarihin parçası aynı zamanda. Onu da çok görmek istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Bu büyük şehri görmek ve tanımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı."

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JUAN MATA, OKAN BURUK HAKKINDA NE DEDİ? Sözlerine Okan Buruk hakkında konuşarak devam eden İspanyol yıldız, teknik direktörü hakkında: "Okan Hoca ile yaklaşık iki haftadır çalışıyoruz. Yeni tanıştık ama Başakşehir'in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık. Ve burada onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Gerçekten eğer bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk." açıklamasını yaptı.

JUAN MATA, NEDEN 64 NUMARALI FORMAYI GİYİYOR? Açıklamasında, neden 64 numaralı formayı tercih ettiğine değinen Juan Mata, "Önemli bir numara olduğu için genelde 10 numara ile çıkıyordum maçlara. Hoşuma gidiyordu. Futbolda önemli olan ofansif orta sahanın giydiği bir numaraydı. Manchester United'da da 8 numara ile sahaya çıkıyordum. Küçüklüğümden beri hoşuma giden bir numaraydı 8. Ve orada gururla taşıdım 8 numarayı. 10 numarayı Rooney gidiyordu, ondan alabilmek çok zordu. Annem geçen yıl vefat etti. 1964 doğumlu kendisi. O yüzden her zaman benimle olduğunu hissetmenin bir yolu olarak düşündüm ve 64 numarayı giydim. Babam da aynı yıl doğmuş. 64 numarayı giydiğimde onları yanımda hissediyor gibiyim." şeklinde konuştu ve aynı zamanda açıklamasında hayattaki kahramanlarının annesi, babası ve kardeşi olduğunu ifade etti.

GALATASARAY İÇİN SIRADA NE VAR? Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.