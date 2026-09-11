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طلال حاجي من مباراة الاتحاد والبكيريةx/ittihad_fr

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Joy Elit Ligi: Tarihi bir şampiyon Al-Ittihad'dan ayrılmaya yaklaşıyor

Transfers
Jawwy Elite League U-21
T. Haji
Al Ittihad U21 - Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 - Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde beklenen transfer

Joyy Elit Ligi'nin (21 Yaş Altı Suudi Ligi) tarihi bir yıldızı, mevcut yaz transfer döneminde İttihad kulübünden ayrılmaya yaklaştı.

Suudi Arabistan'ın "El Şarku'l Avsat" gazetesi, İttihad kulübünün İttifak ile kiralık takas anlaşması konusunda mutabakata vardığını, buna göre genç forveti Talal Haci'nin ayrılacağını ve karşılığında kaleci Faysal el-Şemmari'nin transfer edileceğini bildirdi.

Haci, geçen sezon Joyy Elit Ligi'nde tarihi bir rekora imza attıktan sonra İttihad'dan ayrılacak. Kendisi, müsabakada tek maçta 6 gol ("çifte hat-trick") kaydeden ilk oyuncu oldu.

19 yaşındaki oyuncunun "çifte hat-trick"i, geçtiğimiz 8 Mart'ta, 21 Yaş Altı Suudi Ligi'nin on sekizinci haftasında Bükeyriye'ye karşı 7-1 kazanılan maçta geldi.

Haci'nin adı, İttihad'la yaklaşık 3 yıl önce, tam olarak 2023 yazında, Real Madrid'den Fransız forvet Karim Benzema'nın transfer edildiği dönemde A takıma yükseltilmesiyle öne çıkmıştı.

İlk sezonunda, henüz 16 yaşındayken Haci 13 maçta forma giymeyi başardı; bunlardan ikisinde Benzema'nın yokluğunu telafi ederek tam süre sahada kaldı ve bu maçlarda 2 gol atıp 3 gole de asist yaptı.

Ancak genç Suudi forvetin performansı sonrasında düştü ve bu durum İttihad'ı 2025'te onu Riyad'ın kadrosuna kiralamaya mecbur bıraktı; fakat 15 maçta yalnızca bir gol kaydedebildi.

Hatırlatmak gerekirse, yaz transfer dönemi 21 Yaş Altı Suudi Ligi'nde, Roshn Ligi'nde aynı ayın 6'sında sona ermesinin ardından bu ayın 20 Eylül'üne kadar sürüyor.

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