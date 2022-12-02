Josko Gvardiol: Chelsea'nin bana ilgi göstermesi mutluluk verici

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaran Hırvatistan'ın genç savunma oyuncusu Josko Gvardiol, Chelsea'nin kendisiyle ilgilenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Katar'da sergilediği göz kamaştırıcı performansla büyük takımların listesine giren 20 yaşındaki stoper, The Athletic'e verdiği demeçte ilgi görmekte hoşlandığını ifade etti.

"Chelsea benimle ilgileniyor mu bunu bilmiyorum.

Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Transfer söylentileri ve teklifleriyle menajerim ilgileniyor ve neler olacağını göreceğiz.

Şu anda Leipzig'de oynamaktan ötürü mutluyum.

Söyleyebileceğim tek şey Dünya Kupası'nın ardından Leipzig için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Chelsea elbette büyük bir kulüp ve kim bilir belki bir gün ben de orada olurum. Böyle şeyleri görmek gerçekten güzel.

Henüz 20 yaşında Dünya Kupası'nda oynamak bile benim için çok büyük ve güzel bir şey.

Şimdi buraya konsantre olmalıyım ve eğer Chelsea'den teklif alırsam, bunu Mateo Kovacic ile konuşmak için zamanım olacak"