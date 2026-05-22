"Joshua Zirkzee, 25 milyon avroluk transferin eşiğinde"

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Joshua Zirkzee AS Roma'nın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Teknik direktör Gian Piero Gasperini, kulüp sahibi Ryan Friedkin ile yaptığı son görüşmelerde, Manchester United'dan ayrılma izni alan 25 yaşındaki forvetin transferi konusunda ısrarcı oldu.

Roma'nın Zirkzee'ye olan ilgisi yeni değil. Geçtiğimiz kış, Romalılar uzun süredir transferi için çalışmış ve oyuncu da transferi kabul etmişken, eski Bologna forvetinin transferi neredeyse gerçekleşmek üzereydi. Ancak Manchester United'daki gelişmeler nedeniyle anlaşma sonuçlanamadı.

5 Ocak'ta United, teknik direktör Rúben Amorim ile yollarını ayırmaya karar verdi ve Michael Carrick görevi devraldı. İngiliz teknik direktör takımı yeniden rayına oturtarak kulübü Premier League'de üçüncü sıraya taşıdı ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi. Carrick, şu anda 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ancak Zirkzee için teknik direktör değişikliği pek bir şey değiştirmedi. Manchester United'ın sportif canlanmasına rağmen, onun rolü sınırlı kaldı. Carrick yönetiminde Hollandalı oyuncu sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıktı (9 Mayıs'ta Sunderland ile oynanan golsüz berabere biten maçta).

Zirkzee toplamda on maça yayılmış 127 dakika süre aldı. Ayrıca beş kez maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi ve sakatlık nedeniyle iki maçı kaçırdı.

Gelecek sezon için de Zirkzee'nin geleceği pek parlak görünmüyor. Carrick, kulüp yönetiminden forvet hattına takviye yapılmasını talep etti, bu da forvetler arasındaki rekabeti daha da artıracak. Dolayısıyla Zirkzee'nin ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

Roma bu durumu bir fırsat olarak görüyor. La Gazzetta dello Sport’a göre, 20 ila 25 milyon euro arasında bir transfer ücreti, Manchester United’ı Hollandalı oyuncunun ayrılmasına izin vermeye ikna etmek için yeterli olabilir. Bu rakam, İngiliz dev kulübün 2024 yılında onun için ödediği tutardan (Bologna’ya 42,5 milyon euro) önemli ölçüde daha düşük.

Ayrıca Gasperini, Zirkzee için net bir rol düşünüyor. Teknik direktör, onu mutlaka derin forvet olarak kullanmak istemiyor, daha çok forvetin arkasında sol ofansif orta saha oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor. Bu senaryoda, Zirkzee, vatandaşı Donyell Malen ile birlikte Hollandalı bir forvet ikilisi oluşturabilir; İtalyan spor gazetesine göre Gasperini bu olasılıktan oldukça heyecan duyuyor.