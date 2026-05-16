Joseph Oosting, Royal Antwerp'te kovulmaktan endişe ediyor: "Kısa süre içinde geleceği hakkında karar verilecek"

Joseph Oosting, Royal Antwerp FC'nin teknik direktörü olarak görev yaptığı son günlerini yaşıyor olabilir. Het Nieuwsblad gazetesine göre, Belçikalı kulübün yönetimi önümüzdeki günlerde 54 yaşındaki teknik direktörün durumu hakkında görüşecek.

Oosting, Eylül başında FC Twente'den kovuldu ve birkaç ay sonra yeni bir iş buldu. Aralık başında, Antwerp'te kovulan Stef Wils'in yerine geçti.

Ancak Oosting yönetimindeki sonuçlar son zamanlarda pek de iyi değil. İlk altı maçında Antwerp yenilmedi, ancak ardından yenilgiler art arda geldi.

Antwerp, normal ligde onuncu sırada bitirerek Conference League bileti için mücadele edecek gruba dahil oldu. Ancak Antwerp'in Conference League'e katılma şansını yitirdiği artık kesinleşti.

Son üç maç kaybedildi ve bu maçlarda gol bile atılamadı: 0-5, 0-1 ve 3-0. Conference League'e katılmak için gereken puanla arasındaki fark yedi puan ve sadece iki maç kaldı.

Het Nieuwsblad'a göre, Oosting'in bu son iki maçta Antwerp'in başında olup olmayacağı soru işareti. Gazete, "Önümüzdeki günlerde teknik direktörle ve teknik direktör hakkında iç görüşmeler planlanıyor" diyor.

Hollandalı teknik adamın sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, ancak Het Nieuwsblad'a göre oyuncu grubundan Oosting hakkında giderek daha olumsuz sinyaller geliyor. Gazete, "Antwerp'in maçlarda yaşadığı aksiliklerin üstesinden bir türlü gelememesi de Oosting'e yükleniyor" diye yazıyor.