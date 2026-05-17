Joseph Oosting, bir sezon içinde ikinci kez kovuldu

Kulüp, Pazar sabahı resmi kanalları aracılığıyla Joseph Oosting'in artık Royal Antwerp'in teknik direktörü olmadığını duyurdu. Kulüp, onunla yoluna devam etmeme kararı aldı.

Oosting bu sezon FC Twente'nin teknik direktörü olarak göreve başlamıştı, ancak bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından görevinden alındı. John van den Brom onun yerine geçti.

Aralık ayında Royal Antwerp ile 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı, ancak bu süre 26 maçın ardından sona eriyor. Sezonun son iki maçı artık onun yönetiminde oynanmayacak.

Faris Haroun, Oosting'in bayrağını devralacak. KRC Genk ve KV Westerlo ile oynanacak son iki maçı yönetecek.

İkinci ligin B grubunda Royal Antwerp şu anda beşinci sırada yer alıyor ve bu da Avrupa kupalarına katılma şansının kesin olarak ortadan kalktığı anlamına geliyor.

Son üç maç sırasıyla 5-0, 3-0 ve 1-0 kaybedildi, bu da Oosting'in artık yeni bir işveren aramasına neden oldu.