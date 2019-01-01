Josef De Souza, Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı

Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Josef De Souza ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.

'nin eski futbolcusu Josef De Souza'nın 'dan gelen kiralama teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray'ın, Josef De Souza için kiralama teklifinde bulunduğu ve Brezilyalı futbolcunun olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Sarı kırmızılıların oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığı ancak kulübü Al Ahli ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği de gelen bilgiler arasında.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray, Al Ahli ile en yakın zamanda masaya oturup oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varmak istiyor.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ekibinde 18 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.