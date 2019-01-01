Galatasaray

Josef De Souza, Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı

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twitter.com/Fenerbahce
Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Josef De Souza ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef De Souza'nın Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray'ın, Josef De Souza için kiralama teklifinde bulunduğu ve Brezilyalı futbolcunun olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Sarı kırmızılıların oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığı ancak kulübü Al Ahli ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği de gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray, Al Ahli ile en yakın zamanda masaya oturup oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varmak istiyor.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibinde 18 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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