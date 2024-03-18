Josef de Souza'dan Trabzon'daki olayların ardından Fenerbahçe taraftarına sitem

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Trabzon'da yaşanan olaylı maçın ardından sitemde bulundu.

Josef de Souza, Ankaragücü maçında ceza almıştı

Trabzon'da yaşanan olayların ardından bu cezayı hatırlattı

Sporcuların korunmasını istedi

NE OLDU? Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken Papara Park'a bordo-mavili taraftarların sahaya inmesi damga vurdu. Fenerbahçeli futbolcularla Trabzonsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı ve yumrukla tekmeler havada uçuştu.

NE SÖYLENDİ? Daha önce Beşiktaş forması giyerken tribünlerin sahaya inmesi sonucu benzer bir durumla karşı karşıya kalan Josef de Souza'dan paylaşım gecikmedi: "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!"

DAHA FAZLASI: Ayrıca Josef de Souza şunları söyledi: "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!"

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NE OLMUŞTU? Josef de Souza, Beşiktaş forması terlettiği dönemde Ankaragücü'ne karşı oynadıkları maçta tribünlerin sahaya inmesi sonucu fiziksel kavgaya karışmış ve 1 maç men cezası almıştı.