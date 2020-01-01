Transfer

Josef de Souza, Beşiktaş için İstanbul'da

AA
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Josef de Souza Besiktas
AA
Siyah beyazlı ekibin kadrosuna katmaya yakın olduğu Josef de Souza yeniden Türkiye'de.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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    Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

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