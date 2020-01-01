Josef de Souza, Beşiktaş için İstanbul'da

Siyah beyazlı ekibin kadrosuna katmaya yakın olduğu Josef de Souza yeniden Türkiye'de.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

'de daha önce forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.