Josef de Souza, Al Ahli'den ayrıldı
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayırdı.
Tecrübeli oyuncunun Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Josef, 2018 yazında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bu takımda oynadığı 2 sezonda 39 maçta görev yapan Josef, rakip ağları 1 kez havalandırdı.
Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.— Deniz Saritac (@mdenizsaritac) August 31, 2020
Ogün Erdem - Deniz Sarıtaç