Jose Sosa'nın yeni adresi Fenerbahçe

Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı.

, bir süredir peşinde olduğu deneyimli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı renklerine bağladı.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Sosa, 2017 yazında 'dan transfer olduğu 'da çıktığı 99 resmi maçta 16 gole imza attı ve 17 de asist yaptı.

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Deneyimli oyuncu, Süper Lig'de daha önceden 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.