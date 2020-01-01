Jose Sosa'nın yeni adresi Fenerbahçe
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twitter/fenerbahce
Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu deneyimli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı renklerine bağladı.
Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada 35 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sosa, 2017 yazında Milan'dan transfer olduğu Trabzonspor'da çıktığı 99 resmi maçta 16 gole imza attı ve 17 de asist yaptı.
Deneyimli oyuncu, Süper Lig'de daha önceden 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.
#FenerbahçeGeliyor 💛💙 https://t.co/oMJveLvkbt pic.twitter.com/VeF0AxXgdY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020