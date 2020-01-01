Jose Sosa: Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Trabzonspor'a teşekkürlerini sunarken sarı lacivertli taraftarları selamladığı bir mesaj yayınladı.

'nin yeni transferi Jose Sosa, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda eski kulübü 'a teşekkür etti.

Bordo mavili ekiple sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, " 'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum" dedi.

Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Arjantinli futbolcu şu ifadelere yer verdi:

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"Trabzonspor'da bulunduğum süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü'ne, tüm çalışanlarına ve Trabzon taraftarlarına çok teşekkür ederim.

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Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yıl sonunda, Türkiye Kupası'nı Trabzon şehrine getirmek ve taraftarlara hediye etmek başarılı bir kapanış oldu. Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor.

Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesiTrabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum.

Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor. Bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."