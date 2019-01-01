Jose Sosa, Trabzonspor'da kalacak mı? Ahmet Ağaoğlu açıkladı...

Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

beIN Sports'ta katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, deneyimli oyuncunun durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Kasım 2018 öncesi ve sonrası Sosa'da ne oldu, ne değişti? Ben nelerin değiştiğini biliyorum ama anlatmayayım, bir gün kendisine sorun. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, Asbaşkanımız detayları görüşüyor."

Ağaoğlu ayrıca Sosa'yı futbolu bıraktıktan sonra da kulüp bünyesinde görmeyi isteyeceğini sözlerine ekledi.

34 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.