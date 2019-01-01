Jose Mourinho'dan Newcastle United iddialarına yanıt

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan teknik direktör Jose Mourinho, Newcastle United iddialarına açıklık getirdi.

Rafael Benitez ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışı içine giren 'ın Jose Mourinho'yu getireceği yönünde haberler çıkmaya başlamıştı.

Portekizli teknik adam, bu haberler ile ilgili The Coaches' Voice adlı bir programda açıklama yaptı.

"Neyi istemediğimi çok iyi biliyorum. Kazanmak için oynamam gerektiği konusunda hiç şüphem yok. Ve eğer kazanmazsam bu benim, oyuncuların, kulübün ve kulüp yapısının sorunudur. Kazanmak için oynadığımı hissedeceğim bir projeye ihtiyacım var."

"Bir takımdan 10 yıllık bir sözleşme teklifi alırsam ve takımın amacı ilk 10'da yer almak olursa; yedinci veya sekizinci sırada bitirmeyi başarı sayarlarsa bu iş benlik değildir. Benim doğamda böyle bir şey yok. Benim bir sonraki görevim kazanmak için savaşacağım bir yerde olacak."