José Mourinho yazın ardından Real Madrid'e kesin olarak geri dönecek

Fabrizio Romano, kendine özgü “here we go” ifadesiyle José Mourinho’nun Real Madrid’in yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Portekizli teknik adam, eski takımıyla iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Real Madrid, cumartesi günü Athletic Club ile sezonun son maçını oynayacak. Ardından Portekizli teknik direktör, sözleşmesini imzalamak üzere Madrid'e uçacak.

Real Madrid bu sezona Xabi Alonso'nun yönetiminde başlamıştı, ancak Alonso Ocak ayında görevinden alındı. Álvaro Arbeloa geçici olarak görevi devraldı, ancak bu sezonun ardından görevinden ayrılacak.

Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında da Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. O dönemde kulüp için 178 maçta saha kenarında yer aldı.

Bu dönemde bir kez İspanya Kupası'nı kazandı ve bir kez İspanya şampiyonu oldu. Daha sonra Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe ve Benfica gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.












