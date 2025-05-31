Jose Mourinho'ya muhabirden şaşırtan soru: "Sorularımızı neden hep küçümsediniz?"

Süper Lig'de sezonun son maçına çıkan Jose Mourinho'ya karşılaşmanın ardından beIN Sports muhabirinden beklemediği bir soru geldi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Mourinho sezonun son maçına çıktı

Muhabir, "Sorularımızı neden küçümsediniz?" diye sordu

NE OLDU? Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'la birlikte verdiği şampiyonluk yarışını sarı-kırmızılı ekibe kaptırırken sezonun son maçında Konyaspor'u Kadıköy'de 2-1 yenerek ligi 84 puanla tamamladı. Maçın ardından Mourinho, beIN Sports Türkiye'ye röportaj verdiği esnada ilginç anlar yaşandı.

NE SÖYLENDİ? beIN Sports muhabiri maçın ardından Jose Mourinho'ya şu soruyu yöneltti: "Bu sezon özellikle puan kayıplarının ardından neden tırnak içinde soruları küçümseyen tavırda cevaplar verdiniz? Sorularımızı neden küçümsediniz?"

MOURINHO NE SÖYLEDİ? Mourinho'nun yanıtıysa şöyle oldu: "Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela mutlu musunuz diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum."

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NE YAŞANDI? Muhabirle Mourinho arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

-"Puan kaybettikten sonra soruları neden küçümsedi?"

-Jose Mourinho: "Hangi sorular?"

-"Puan kaybı sonrası gelen sorular."

-"Spesifik örnek verebilir misiniz?"

-"İç sahadaki son maçta atmosferi sordum, Başakşehir maçından sonra ilk 11 ile ilgili bozuk para örneği verdi. Daha sonra yine bir sorumu beğenmedi... Bunları çoğaltabiliriz."

Ayrıca Mourinho şunları söyledi: "Ligi ikinci bittirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım ama sonrasında takımın odağını sağlamak zordu. İlk yarıda da bunu görebiliyordunuz. Zorlu bir durumdu bizler için. Aylarca ligde iyi mücadele sergilediğimiz düşünüyorum. Bazı dönemlerde garip şeyler olduğunu hissettik. Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapmaya yaklaşmıştık. Harika bir iş çıkarmaya çok yaklaşmıştık. Genel olarak bizim için bu sezon hayal kırıklığı oldu."