Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanırsa yeni takımı belli

Jose Mourinho, Roma ile Avrupa Ligi'ni kazanırsa Paris Saint-Germain'in teknik direktörlük koltuğuna geçmesinin kesin olduğu iddia edildi.

Mourinho, PSG ile anlaştı

Roma ile Avrupa Ligi finaline çıktı

Kazanırsa ayrılacağı iddia ediliyor

NE OLDU? UOL'de yer alan habere göre, Jose Mourinho üst üste ikinci kez Avrupa zaferi yaşarsa Roma'dan ayrılacak. Portekizli teknik direktörün bu durumda Paris Saint-Germain'e katılması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain'in Christophe Galtier'in yerine Jose Mourinho'yu düşündüğü söyleniyor. Ligue 1 devi teknik direktörü koltuğundan almak istese de Galtier bir sezon daha yola devam etmek istiyor.

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