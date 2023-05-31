Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanırsa yeni takımı belli

- Mourinho, PSG ile anlaştı
Roma ile Avrupa Ligi finaline çıktı
Kazanırsa ayrılacağı iddia ediliyor
NE OLDU? UOL'de yer alan habere göre, Jose Mourinho üst üste ikinci kez Avrupa zaferi yaşarsa Roma'dan ayrılacak. Portekizli teknik direktörün bu durumda Paris Saint-Germain'e katılması bekleniyor.
BÜYÜK RESİM: Paris Saint-Germain'in Christophe Galtier'in yerine Jose Mourinho'yu düşündüğü söyleniyor. Ligue 1 devi teknik direktörü koltuğundan almak istese de Galtier bir sezon daha yola devam etmek istiyor.
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