Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu sahada oynamak kabul edilemez"

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho saha şartlarını eleştirdi.

Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup etti

Mourihno zeminden şikayetçiydi

Takımının durumunu değerlendirdi

NE OLDU? Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hem zemini eleştirdi hem de takımını değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın oynandığı zeminden memnuniyetsizliğini dile getiren Jose Mourinho şunları söyledi: "Açıkçası maçtan önce bunu söylemek istemedim ama plastik bir zeminde maç oynamak zor. Bu zemine adapte olmakta zorlandık. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu sahada oynamak kabul edilemez."

Ardından Fenerbahçe'nin transferleri hakkında değerlendirme yapan Mourinho şunları söyledi: "İlk maçı galibiyetle tamamladık. Taraftarlarımızın desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim."

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"Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüpte bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."