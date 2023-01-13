Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu başkanını yalancı çıkardı: "Tek seçenek bendim"

Portekiz'deki görev için "ilk değil, tek tercih olduğunu" söyleyen Jose Mourinho, federasyon başkanını yalancı çıkardı.

Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı

Roma patronunun onun yerini alacağı iddia ediliyordu

Belçika'nın eski teknik direktörü koltuğu devraldı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a elenen Portekiz'de turnuvanın ardından teknik direktör değişimi yaşandı. Fernando Santos görevi bırakırken yerine Mourinho'nun geçeceği iddia ediliyordu. Fakat Belçika'nın eski teknik direktörü Roberto Martinez koltuğu devralan isim oldu. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı, Martinez'in teklif yaptıkları tek kişi olduğunu söylemişti. Ancak Mourinho bu sözleri yalan çıkardı.

NE SÖYLENDİ? Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Martinez hakkında şunları söylemişti: "İlk dakikadan beri bir profil belirlemeye çalıştım. Bu kapsamda birçok kişiyle görüştük. Teknik direktörlük görevi için tek somut teklifimizi Roberto Martinez'e yaptık."

MOURINHO NE SÖYLEDİ? Mourinho gazetecilere şunları söyledi: "Portekiz Futbol Federasyonu başkanına teşekkür etmek istiyorum. İlk tercihi değil tek tercihi olduğumu söyleyip beni eve götürmek için her şeyi yapacağını belirterek beni çok gururlandırdı. Bu beni mutlu etti ama kabul etmedim. Buradayım ve her şeyimi ortaya koyuyorum."

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SIRADA NE VAR? Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği de iddia ediliyordu. Ancak Roma'nın patronunun, kulübüyle 2024'e kadar kontratı var.