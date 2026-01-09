Jose Mourinho Portekiz'de de Türk futboluna isyan etti: Ortalık karıştı! 21 yıl sonra geri dönmüştü

Jose Mourinho'nun takımı Benfica, Portekiz Lig Kupası Yarı Final maçında Braga'ya 3-1 yenilerek kupadan elendi ve herkesi şoka uğrattı.

Ne söylendi?

Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından Türk futbolundan örnek vererek kalecileri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar."

Karar verildi

talkSPORT'un haberine göre; ligde şampiyonluk yarışında geride kalan Benfica, Jose Mourinho'yu gönderme kararı aldı. Haberin detaylarında Amorim'in Estadio da Luz'da Mourinho'nun yerine geçebilecek güçlü adaylardan biri olduğu aktarıldı. Mourinho, Eylül ortasında Benfica ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve Porto'dan Chelsea'ye transferinden 21 yıl sonra Portekiz'e dönmüş oldu.

Ne yaptı?

Benfica'da 22 maçın 14'ünü kazanmasına rağmen, kulüpteki geleceği şimdiden sorgulanıyor. Special One'ın sözleşmesinde bu yaz için bir fesih maddesi bulunuyor. Çünkü kendisi, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Roberto Martinez'in yerine Portekiz milli takımının teknik direktörü olma yolunda ilerliyor olabilir.

Amorim'den sansasyonel dönüş

Ortaya çıkan bu gelişmenin ardından, Amorim'in Benfica'dan ayrılmasının üzerinden dokuz yıl geçtikten sonra kulübe sansasyonel bir dönüş yapmasına yol açabilir. Amorim, 2008-2017 yılları arasında Benfica'da forma giyerken 154 maçta 6 gol atıp takımına 14 asistlik katkı sunmuştu.