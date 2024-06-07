Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho daha önce üç şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'deki son durumu masaya yatırdı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho daha önce Chelsea ile üç şampiyonluk elde ettiği Premier Lig’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi finalini de yorumladığı TNT Sports’ta İngiliz futbolunda yaşanan son gelişmeleri masaya yatıran dünyaca ünlü teknik direktör son dört sezonun şampiyonu Manchester City’nin avantajına dikkat çekti.

Mourinho ne söyledi?

Premier Lig’de çalıştırdığı Chelsea, Tottenham ve Manchester United’ın son durumlarını değerlendiren Mourinho, üç takımın da şampiyonluk için yarışmaktan uzak göründüğünü söyledi.

“Bence Pep Guardiola şu anda diğer kulüplerin dağınıklığına gülüyordur. Manchester United’da biraz gelişme görüyorum ama yine de hala aşağı yukarı aynı seviyedeler.

Tottenham hakkında da bir fikir sahibiyim. Her zamanki gibi dördüncülük için yarışıyorlar. Gelecek sezon Avrupa Ligi’nde olacaklar ve tabii ki bu kupayı kazanabilirler.

İstikrarlı görünüyorlar ve daha fazla yatırım yapmaya istekliler. İnanılmaz tesisleri ve güzel bir stadyumu olan inanılmaz bir kulüpten bahsediyoruz.

Chelsea’ye gelince, Maresca’yı almak için neden Pochettino ile yolları ayırdıklarını gerçekten bilmiyorum”