Jose Mourinho, Paulo Dybala ile Fenerbahçe'de yeniden buluşuyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi geldi.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda Roma'dan Paulo Dybala ile ilgilendiği belirtildi. Skorer'in, İtalyan basını kaynaklı haberine göre; Fenerbahçe'nin Paulo Dybala transferi için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Mario Branco, İtalya'ya gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 21 Kasım'da Roma'dan Florent Ghisolfi ile buluşacağı aktarıldı. Paulo Dybala'nın geleceği konusunda gelişmelerin olabileceği vurgulandı.

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Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. 30 yaşındaki hücumcu, bu sezon Roma'da 9 karşılaşmada forma şansı buldu. Paulo Dybala bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

Arjantinli yıldızın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Instituto altyapısında yetişen Paulo Dybala daha sonra Palermo ve Juventus'ta oynadı. Juventus ile sözleşmesi biten Paulo Dybala, 2022-2023 sezonu başında bedelsiz olarak Roma'ya imza attı.

Paulo Dybala, Arjantin Milli Takımı'nda 40 karşılaşmada süre aldı. 30 yaşındaki forvet arkası, bu mücadelelerde 4 kez rakip fileleri havalandırdı.