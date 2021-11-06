Jose Mourinho, Ocak'ta iki Madridli'yi istiyor

Roma, ara transfer dönemini yoğun geçirecek.

Serie A'ya iyi bir başlangıç yapan Jose Mourinho'nun ekibi ligdeki son dört maçından yalnız bir galibiyet çıkarabildi.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Bogo/Glimt karşısında alınan 6-1'lik şok mağlubiyet Roma için değişimi hızlandırdı.

Roma, Ocak ayında hangi oyuncuları transfer edecek?

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma, Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırırken de talip olduğu Lucas Vazquez için Real Madrid'in kapısını çaldı.

Ayrıca Beyazlarla yapılan görüşmelerde Ceballos için de nabız yoklandı. Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Ceballos'un gitmesine çok açık değil.

Roma, bu sezon Real Madrid'den kiralanan Borja Mayoral'ın durumu hakkında da İspanyol ekibiyle görüşüyor.

Ancak Jose Mourino'nun gözü sadece Bernabeu'daki oyuncularda değil: Mönchengladbach forması giyen Denis Zakaria, Feyenoord'dan Pedersen ve Leipzig'den Henrich, Roma'nın ara transfer dönemindeki diğer adayları.

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Roma, 7 Kasım'da Venezia deplasmanına gidecek ve ligde bir nefes almak isteyecek.

Serie A'da 11 maçta topladığı 19 puan ile dördüncü sırada yer alan kulüp, lider Napoli'nin 12 puan gerisinde.

Ayrıca Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde Zorya ve CSKA Sofya ile karşılaşacaklar.

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