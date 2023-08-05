Jose Mourinho'nun yeni golcüsü, Fenerbahçe'nin yıldızı olabilir

Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Michy Batshuayi'nin yeni adresi Jose Mourinho'nun ekibi Roma olabilir.

Fenerbahçe, Dzeko ile Umut Nayir'i aldı

Batshuayi, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor

Roma'ya önerildi

NE OLDU? 2023/24 sezonu için geri sayım başlarken transfer piyasasında gelişmeler son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe bu yaz kadrosunu Edin Dzeko ve Umut Nayir gibi golcülerle zenginleştirdi. Michy Batshuayi ise sarı-lacivertli ekipten ayrılabilir.

BÜYÜK RESİM: DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Corriere dello Sport ise Michy Batshuayi'nin Jose Mourinho'nun ekibi Roma'ya önerildiğini yazdı.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında Chelsea'den transfer ettiği Batshuayi, sarı-lacivertli formayla 32 maçta 20 gol, 2 asiste imza attı.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'deki açılışını 13 Ağustos'ta Gaziantep FK'ya karşı oynayacağı maçla yapacak.