Jose Mourinho'nun Rangers maçına hazırladığı sürpriz kozu ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Jose Mourinho rövanşa sürpriz bir koz hazırlıyor.

Takımdan ayrılacak derken kahramanlığa soyunuyor

Mourinho'dan Rangers'a büyük sürpriz

İskoçya'daki maç için sürpriz bir kozu var

NE OLDU? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Gol dezavantajını ortadan kaldırıp deplasmanda rakibini bozguna uğratmak isteyen Jose Mourinho, İskoçya'daki maç için sürpriz bir koz hazırlıyor.

BÜYÜK RESİM: Milliyet'in haberine göre, ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Sameul, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak. Osayi'nin hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor.

Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor.

Haberin devamı aşağıda

Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, 13 Mart'ta rövanş karşılaşması için Rangers deplasmanına çıkacak. Mourinho'nun öğrencileri ardından 16 Mart'ta Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek.