Jose Mourinho'nun kaderi, Cesc Fabregas'a bağlı

Inter, Inzaghi'nin yerine Cesc Fabregas'ı göreve getiremek isterken Jose Mourinho'nun kaderi genç teknik direktörün ellerinde.

Como'nun Fabregas'ı göndermeye niyeti yok

Inter, İspanyol çalıştırıcıyı istiyor

Mourinho ise Inter'in peşinde

NE OLDU? Inzaghi'nin Al Hilal'le el sıkışmasının ardından Inter teknik direktörlük koltuğuna Como'nun teknik patronu Cesc Fabregas'ı getirmek istiyor. Ancak Como'nun gelecek planları arasında Fabregas'ı takımdan göndermek yok. Jose Mourinho ise Inter'in olası adayları arasında.

BÜYÜK RESİM: La Repubblica'nın haberine göre, Inter, Cesc Fabregas'ı göreve getiremezse teknik direktör adaylarından biri Jose Mourinho. Calciomercato'ya göre ise Jose Mourinho, Inter'e geri dönmek için "hazırım" mesajı gönderdi. Ancak Inter'in Mourinho'yu gündemine alabilmesi için Cesc Fabregas olasılığının tamamen bitmesi gerekiyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Gazeteci Fabrizio Romano, Inter'in bu sezon Serie A'ya çıkan Como'nun Teknik Direktörü Cesc Fabregas ile anlaştığını yazmıştı ancak kısa süre sonra Fabregas bu iddiaları yalanladı. Kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini, Como'yla olan projesine güvendiğini duyurdu.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptırırken Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerdeki geleceği henüz belirsiz. Fabregas'ın Inter'i kabul etmemesi halinde Serie A ekibi, Mourinho'yla temasa geçebilir.