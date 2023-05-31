Jose Mourinho'nun kaç Avrupa kupası var? Mourinho kariyeri boyunca hangi kupaları, kaç kez kazandı?

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyeri boyunca hangi kupaları, kaç kere kaldırdı? UEFA Avrupa Ligi kupasını kaç kez kazandı?

Jose Mourinho, 2022/23 sezonunu çalıştırdığı Roma ile UEFA Avrupa Ligi finaline yükselerek taçlandırdı. Portekizli teknik direktör koleksiyonuna bir kupa daha eklemek isterken kariyeri boyunca yaşadığı şampiyonluklara GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

Jose Mourinho'nun kaç kupası var?

Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim. 2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter'de 2009/10 sezonunda tekrarladı. 2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22'de Roma ile Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.