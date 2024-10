Jose Mourinho, Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında yeni bir hayat kurarken, bu hafta eski kulübü Manchester United'ı Avrupa Ligi'nde ağırlayacak. Mourinho, kendisine tamamen uygun bir şekilde yeniden sahnelerin merkezinde olacak. Bir dönem Ada'da Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör, İstanbul Boğazı'ndaki Four Seasons Hotel'de kalıyor; Boğaz manzaralı bu lüks otelde gecelik en ucuz suit 1.000 sterlinden başlıyor. Fenerbahçe ile yıllık 10 milyon euro karşılığında iki yıllık bir sözleşme imzalayan Mourinho, Boğaz'ın Avrupa yakasındaki otelinden, Fenerbahçe'nin Asya yakasında yer alan Can Bartu antrenman tesislerine her gün şoförü ile gidiyor. İngiliz basınından Daily Mail efsane teknik direktörün İstanbul'daki günlük rutinini mercek altına alırken, Mourinho'nun sarı-lacivertli takımdaki durumuna da değinildi.

İstanbul'a adapte oldu

Mourinho, 61 yaşında olmasına rağmen hâlâ enerjik, karizmatik ve İstanbul'a aşık olduğunu söylüyor. Bir kaynağın belirttiği gibi, "İstanbul, Londra gibi ama daha iyi havası var". Mourinho, Fenerbahçe yönetimi tarafından şehrin en iyi evini kiralama teklifi almasına rağmen otelde kalmayı tercih etti, çünkü kendi deyimiyle işlerini hızla halletmeyi seviyor. Yemek yapma konusunda pek becerisi olmadığını belirten Mourinho otel çalışanlarının biraz da şaşırtıcı ve komik bulduğu şekilde, her akşam aynı menüyü tercih ediyor: Tavuk çorbası, margherita pizza, dondurma ve maden suyu.

30 bin taraftar karşıladı

Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'yu büyük bir coşkuyla karşıladı. Unutulmaz bir açılış töreninde 30.000'den fazla taraftar Mourinho'yu selamladı ve Mourinho, sadece birkaç kelime ile taraftarları coşturmayı başardı. "Bu forma benim derim," diyerek Fenerbahçe taraftarlarını kendisine bağladı. Mourinho'nun "biz ve diğerleri" mantığını benimsemiş bir teknik direktör olarak, bu tür bir tutkulu atmosferin onun için mükemmel bir eşleşme olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sekiz puan geriye düştü

Fenerbahçe, Süper Lig'i son olarak 2014'te kazanmıştı. Ancak Mourinho, bu sezon büyük bir başarı elde etmeyi ve Galatasaray ile olan ezeli rekabette üstünlük sağlamayı hedefliyor. Geçen sezon Fenerbahçe, ligde 99 puan toplamasına rağmen Galatasaray, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak 100 puan barajını aşarak şampiyon olmuştu. Bu durum, Fenerbahçe taraftarları ve yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Mourinho'nun geleceği

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de başarılı olmaması durumunda hem Mourinho'nun hem de Başkan Ali Koç'un görevi bırakabileceği konuşuluyor. Ancak Mourinho, Manchester United'ı bu hafta Avrupa Ligi'nde mağlup etmeyi başarırsa, bu sonuç hem onun hem de Fenerbahçe'nin sezonuna ivme kazandırabilir. Mourinho'nun uluslararası arenada bir sonraki adımının ise milli takım yönetimi olması bekleniyor. Kendisi için bu, eksik kalan tek parça olarak görülüyor.