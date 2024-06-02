Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizlinin İstanbul yolculuğu başlarken Mourinho bugün sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile olan flörtünü resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp daha önce görüşmelere başlandığını duyurduğu Portekizli teknik direktörle anlaşmaya vardı.

Real Madrid ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinde Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco'yla bir araya geldi.

Mourinho aynı gece sarı-lacivertli taraftarlara bir mesaj göndererek, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Yarın Kadıköy'de görüşürüz. Haydi hep birlikte yolculuğumuza başlayalım" dedi.

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Jose Mourinho'nun imza töreni ne zaman?

Jose Mourinho'nun Türkiye yolculuğu bu sabah başladı. Portekizli teknik direktör kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Fenerbahçe, taraftarlarını 2 Haziran Pazar günü saat 19.00’da stadyuma davet etti.

Mourinho bu akşamki törenle sarı-lacivertlilerin resmen teknik direktörü olacak. 19.00'da başlayacak imza töreni için stadyumun kapıları saat 17.00'de taraftarlara açılacak.