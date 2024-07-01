Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de tam not verdiği beş oyuncu ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de tam not verdiği ve üstünü çizdiği isimler ortaya çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

Mourinho 5 oyuncuya tam not verdi

Üç oyuncunun üstünü çizdi

NE OLDU? Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a döndü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

BÜYÜK RESİM: Fotomaç'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'in performansından çok memnun kaldı. Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mourinho'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği söyleniyor.

HANGİ OYUNCULARIN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ? 61 yaşındaki teknik direktör, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten ise memnun kalmadı. Üç isim hakkındaki son karar, Avusturya'daki ikinci sezon kampından sonra çıkacak.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Avusturya'da üç hazırlık maçı oynanacak. Program ise şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi: F.Bahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe- Strasbourg (Merkur Arena)