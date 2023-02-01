Portekizli menajer, yıldız oyuncusunun takımda kalmış olmasından memnun değil.

NE OLDU? Jose Mourinho, yıldız oyuncusu Zaniolo'nun Bournemouth ile anlaşmasının iptal edildiğine dair haberlerin ardından konuştu.

Portekizli menajer, "Maalesef, Zaniolo bizimle kalacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Ve ekledi: "Bunu neden söylüyorum, çünkü hepimize Roma'da oynamak ya da antrenman yapmak istemediğini söyledi."

Mourinho, bu açıklamasıyla Zaniolo'ya net bir şekilde kapıyı gösterdi ve oyuncuyu kovmaktan beter etti. Ancak, olayların bu noktaya gelmesini sağlayan da Zaniolo'nun kendisiydi...

Gianluca Di Marzio'ya göre Zaniola, Bournemouth ile anlaşmanın bitmesi için elinden geleni yaptı, fakat bir türlü sonuçlandırlamadı.

VE DAHA FAZLASI: "Zaniolo, Roma'ya gelen ve menajerle tartışan Bournemouth sportif direktörüyle konuşmak istemedi.

"Ancak, Bournemouth'a evet demeye kararlıydı ve onlarla konuştu. Özel uçak hazırdı. Öğleden sonra ise Bournemouth, çok fazla para harcadıkları için anlaşmayı yapmak istemedi."

BÜYÜK RESİM: Zaniolo, İtalya'nın en umut verici genç oyuncularından birisi olarak ortaya çıktı, ancak yaşadığı sakatlık sorunları kariyerini sekteye uğrattı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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ZANIOLO İÇİN SIRADA NE VAR? Zaniolo, Roma'da kalması halinde sezonun geri kalanı için Mourinho yönetiminde sahayı çok sık göremeyebilir.

Çünkü ikili arasındaki iletişimin, bundan sonra düzeleceğine dair pek bir umut yok.