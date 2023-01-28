Serie A'da bu hafta lider Napoli ile karşılaşacak olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın yolunu tutan Kim Min-Jae ile ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu. Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Güney Koreli oyuncunun transferini istediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.
Mourinho ne söyledi?
"Size Napoli oyuncularından biri hakkında bir hikaye anlatabilirim.
Tottenham'da çalıştığım dönemde Kim Min-Jae ile FaceTime'da 2-3 kez konuştum. Onu Tottenham'a almak istiyordum ama Tottenham bana hiç yardımcı olmadı.
Maliyeti 10 milyon euroydu ama Tottenham 5 milyon euro teklif etti.
7-8 milyona yapabileceğimiz bir transferdi ama Tottenham o dönemde para harcamıyordu. Kim Min-Jae gerçekten de bize gelmek istiyordu ama gelemedi"
2019 yılına dek ülkesi Güney Kore'de top koşturan Kim Min-Jae, 2019'dan 2021'e dek Çin'de oynamıştı. Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varan deneyimli oyuncu yaz transfer döneminde 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli sonrasında İtalya'nın köklü kulübü Napoli'nin yolunu tutmuş buradaki performansıyla göz doldurmuştu.