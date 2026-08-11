The Athletic ve AS'ın örtüşen bilgilerine göre, Eflatun-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü gelecek sezonda Brezilyalı mücevhere güvenmek istiyor. Bu nedenle Endrick'in devam eden transfer döneminde Blancos'tan ayrılması beklenmiyor.





Mourinho'nun bu kararı kulüp yetkilileri ve oyuncunun kendisiyle birlikte aldığı belirtildi. Buna göre 20 yaşındaki oyuncunun en azından ilk yarının sonuna kadar kalması, ardından ocak ayında yeniden bir araya gelinerek bundan sonraki yol haritasının konuşulması planlanıyor.

Son ana kadar, Endrick'in Mbappe, Vinicius Junior ve beraberindeki isimlerden oluşan Eflatun-Beyazlılar hücum hattındaki büyük rekabet nedeniyle ve buna bağlı olarak düzenli forma şansının düşük olması yüzünden yeniden başka bir kulübe kiralanıp kiralanmaması gerektiği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

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Endrick son dönemde nasıl bir performans sergiledi?

Geçen sezonun ikinci yarısında Brezilyalı oyuncu, örneğin Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'da forma giydi. Burada düzenli olarak süre aldı ve iyi performansıyla ikna etmeyi başardı. Toplam 21 maçta sekiz gol ve sekiz asistlik katkı verdi. Güçlü performansı ona Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer kazandırdı.

Endrick, devam eden hazırlık döneminde de şu ana kadar etkileyici bir görüntü çizdi. Yaklaşık bir buçuk hafta önce AC Florenz'e karşı oynanan hazırlık maçında 2-2'lik beraberlikte Blancos'u 1-0 öne geçiren erken golü kaydetti.

Endrick'in Real ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Şu ana kadar Madrid ekibi adına 40 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda yedi gol ile bir asist üretti. Brezilya için Norveç'e 1-2 kaybedilen ve son 16 turunda sona eren Dünya Kupası'nda ise milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti onu dört kez oyuna sonradan dahil etti. Endrick bu turnuvada gol atamadı.