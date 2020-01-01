Jose Mourinho: Kane ve Son beklenenden hızlı iyileşiyor

Tottenham Teknik Direktörü, Harry Kane ve Heung-Min Son'un iyileşme takvimlerinin ilerisinde olduğunu söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 2020 yılında sakatlıklardan en çok etkilenen takımların başında geliyor.

Ocak ayında Harry Kane'i kaybeden İngiliz ekip, Aston Villa karşısında da Heung-Min Son'un kolunun kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı.

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1 Mart Pazar günü Wolverhampton'ı konuk edecekleri maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularının sakatlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Mourinho "Harry'nin az da olsa beklenenden hızlı iyileştiğini söyleyebilirim. Bu durum bana onun 1, 2, 3, 4 veya 5 maç oynayabileceğine dair umut veriyor. Son'da da aynı durum var. Sezon bitmeden onun ve Harry'nin birlikte oynayabileceğini hayal bile edemiyorum. Gerçekten harika bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Tottenham 27 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 40 puanla 6. sırada yer alıyor.