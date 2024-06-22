Fenerbahçe, İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu için devreye girdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da görevine başladı.

Tecrübeli hocanın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hakkında İtalyan basınında son dakika bombası patladı.

İtalyan basını yazdı

Memphis Depay, Sergio Ramos, Morata, Casemiro gibi dünya yıldızları için transfer çalışmalarını sürdürdüğü iddia edilen Fenerbahçe hakkındaki flaş gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

Görüşme gerçekleşti

Giovanni Albanese'nin haberine göre Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Fiorentina, Juventus'un yıldızı Moise Kean ile ilgileniyor.

Habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun da istediği Kean ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirildi.

Öte yandan oyuncuyla Bologna'nın da ilgilendiği, İtalya Milli Takımı'nda yeniden forma bulmak isteyen Kean'e İngiltere'den de talipler olduğunu biliniyor.