Jose Mourinho: İlk 4 bizim için başarı olur

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligi ilk 4'te bitirebilmeleri halinde kendilerini başarılı olarak nitelendirebileceğini söyledi.

Jose Mourinho, Son Heung-Min ve Harry Kane'in yokluğunda ligi 4. sırada bitirebilmenin büyük bir başarı olacağını düşünüyor.

Mourinho yönetimindeki , Premier Lig'de çıktığı 14 mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı ancak kilit isimlerini sakatlık nedeniyle kaybetti.

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Portekizli teknik adam, 22 Şubat Cumartesi günü ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında lig sıralamasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi:

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"İlk 4'te bitirmek benim için başarı sayılır mı? Bu koşullar altında, evet. Son ve Harry, Tottenham'ın en etkili silahlarındandı. Onlar olmadan ligi ilk 4'te bitirebilirsek çocuklar için inanılmaz olur. Elimizden geleni yapmak zorundayız."

Eski takımı Chelsea karşısına çıkacak olan Mourinho, kendisi için bu mücadelenin diğerlerinden farklı olmayacağının altını çizerken, "Benim için özel bir maç değil. Daha önce de söylediğim gibi profesyonel biri olarak takımımın başında yüzde 200'ümle olacağım. Tek fark maç sonunda evime yürüyerek gidecek olmam. Ama stadyuma oyuncularımla gideceğim" ifadelerini kullandı.