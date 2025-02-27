Jose Mourinho ile Okan Buruk'un cezası resmen açıklandı!

PFDK kararları açıklanırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tartışmalı açıklamaların cezaları belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe kritik derbide golsüz berabere kalırken maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesini yapmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi Mourinho için "Crying One" (Ağlayan Biri) ifadesini kullanmıştı.

PFDK kararları açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları belli oldu.

Haberin devamı aşağıda

Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL para cezası verilirken Okan Buruk ise 1 maç men ve 1.5 milyon TL para cezası aldı.

Ayrıca Fenerbahçe'ye 2 deplasman maçında seyircisiz oynama cezası verildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 34 gün hak mahrumiyeti cezası alırken Mauro Icardi ise ihtar aldı.

NE OLDU? Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yle golsüz berabere kaldı. Ancak gecede karşılaşmadan çok Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un demeçleri konuşuldu.

Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında şunları söylemişti: "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."

Jose Mourinho ise Galatasaray yedek kulübesi için "maymun gibi zıpladılar" ifadesini kullandı. Galatasaray bu ifadenin hakaret ve ırkçılık taşıdığına inanarak Mourinho'yu FIFA ve UEFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.