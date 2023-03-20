Lazio’nun Roma’yı 1-0 yendiği 90 dakikanın ardından gergin dakikalar yaşandı.

Serie A’da iki ezeli rakip Lazio ve Roma’yı buluşturan karşılaşmada Roma’nın teknik direktörü Jose Mourinho ile Lazio Başkanı Claudio Lotito arasında gerginlik yaşandı.

Maçı kırmızı kart cezası nedeniyle takım otobüsünde izleyen Portekizli teknik direktörün maçın ardından soyunma odasına gittikten sonra Lotito ile karşılaştığı ve ikilinin birbirlerine girdiği kaydedildi.

Önce futbolcular kavga etti

Maçın ardından soyunma odasına yöneldiğinde kendi oyuncusu Gianluca Mancini ve Lazio forması giyen Alessio Romagnoli’yi kavga ederken bulan Mourinho, bu ikiliyi ayırmak isteyen Lotito ile bir anda birbirine girdi. İki deneyimli futbol adamının yaşadığı gerginliği sonlandıran isim ise Roma’nın futbol direktörü Tiago Pinto oldu ve yaşanan tartışma son buldu.

Lazio’nun 1-0’lık üstünlüğüyle sona eren derbinin hem öncesinde hem de sonrasında her iki ekipten de sert ve küfürlü açıklamalar gelirken, bu gerginlik sahaya da yansımıştı.

Lazio’dan Adam Marusic ve Roma’dan Bryan Cristante sahada yaşanan gerginliklerden ötürü kırmızı kart görürken kritik mücadele sonrasında Lazio 52 puana yükseldi, Roma ise 47 puanda kaldı.