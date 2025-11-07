Jose Mourinho, Galatasaray’ı şoka uğrattı! Şampiyonlar Ligi’nde şaşırtan gerçek

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla yoluna devam ederken Ajax ve Benfica sıfır puanda kalmasına rağmen Galatasaray'dan daha fazla para kazandı.

Ne oldu?

FMD'nin verilerine göre 3 galibiyetten toplam 6.3 milyon euro kazanan Galatasaray, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nden toplam 32.2 milyon Euro gelir elde etti. Henüz puanı bulunmayan Benfica 42, Hollanda ekibi Ajax ise 37.6 milyon Euro ile Galatasaray'ın önünde yer aldı.

UEFA’nın ödül para dağıtım sisteminde farklılık oluşmasının sebeplerinden biri takımların son 5 yıllık Avrupa performansının baz alınması. Diğer ölçü ise UEFA’nın her ülke için yaptığı yayın anlaşmalarının ülkelere göre farklılık göstermesi.

Galatasaray yayın havuzundan 7.1 milyon Euro alırken Benfica 23.3, Ajax ise 18.7 milyon Euro kazandı. Cimbom, bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 25 Kasım'da Belçika ekibi U.S Gilloise'yı konuk edecek.

Galatasaray, şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 4 maçta 3 galibiyet alarak ilk 8 için emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.