Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaşma sağladığı duyuruldu.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'da mutlu sona ulaştı... Bir süredir Teknik Direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sportif Direktör Mario Branco'nun Mourinho ile anlaştığını açıkladı.

Di Marzio, "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak. Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır. Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

A Bola da duyurdu

Öte yandan Portekiz'in popüler gazetesi A Bola da Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaştığını duyurdu.

Son dakika olarak geçilen haberde, "2018'e kadar 10 yıl boyunca kulübü yöneten Aziz Yıldırım'ın seçim kozu olarak açıklanan José Mourinho, üç yıllık yeni bir dönem için aday olan mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile anlaşmaya vardı. Mourinho'nun, bugün Türk takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor" sözleri sarf edildi.

Ali Koç, Londra'ya gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un Londra'ya gittiğini açıkladı. Sabuncuoğlu, "Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler" ifadelerini kullandı.