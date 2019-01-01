Jose Mourinho: Fatih Terim'e karşı oynamıştık, çok korkmuştum

Bugünlerde yorumculuk yapan Jose Mourinho, Barcelona - Real Madrid maçı hakkında konuşurken, Fatih Terim ve Galatasaray'dan da söz etti.

Jose Mourinho, Real Madrid'in başındayken Galatasaray ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde korktuğunu açıkladı.

Mourinho, El Clasico hakkında açıklamalarda bulunurken, Cristiano Ronaldo'nun yeteneklerine de değindi.

"Herhangi bir oyuncunun Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarını yapması mümküm değil ama Real Madrid onunla birlikte ligi sadece 2 kez kazandı. Her şeyi Ronaldo'ya bağlamak doğru değil. Real Madrid çok iyi oyunculara sahip. Benzema kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor."

"Avrupa'da değişik organizasyonlarda değişik Türk takımlarına karşı mücadele ettim. Futbolda benim en sevdiğim şey tutku ve Türkiye'de de bu üst düzeyde."

"Çok iyi dostum Fatih Terim'e karşı, Galatasaray'a karşı oynamıştık Şampiyonlar Ligi'nde. Turu biz geçtik ama çok korkmuştum."