Jose Mourinho derbinin faturasını bakın hangi üç oyuncuya kesti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kupada saf dışı kaldıkları derbinin ardından faturayı üç oyuncuya kestiği iddia edildi.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a 2-1 kaybetti

Sarı-lacivertliler kupadan elendi

Mourinho'nun hedefinde üç oyuncu vardı

NE OLDU? Fenerbahçe gündemini Asist Analiz'de değerlendiren Tümer Metin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mouriho'nun derbinin ardından faturayı Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Oğuz Aydın'a kestiğini iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası faturayı 3 futbolcuya kestiğini aktaran Tümer Metin, bu isimlerin Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Oğuz Aydın olduğunu dile getirdi. Kalan 8 haftada Mourinho'nun kemik 11'ine 7-8 futbolcu yazması gerektiğini dile getiren Tümer Metin şunları söyledi: "Fred, Amrabat, Tadic, Dzeko sahadaysa Fenerbahçe üretemez. Bu isimler oynarken Fenerbahçe'nin üretmesi imkansız hale geliyor. Bu dörtlüden minimum ikisinden feragat etmek zorundasın."

"Olasılıklar üzerine konuşalım; olur da Fenerbahçe şampiyon olursa Mourinho devam edecek, Fenerbahçe şampiyon olamazsa görünen o ki Mourinho yine devam edecek. İşin tuhaf yanı Galatasaray buradan şampiyonluğu verirse Okan Hoca'yı yollarlar. Galatasaray şampiyon olursa Okan Hoca hala tartışmalı. Çok tuhaf. İki sene şampiyon yapan hocanın hiç kredisi yok takımda."

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bir sonraki maçını 13 Nisan'da Sivasspor deplasmanında oynayacak. Ardından 20 Nisan'da Kayserispor'u konuk edecekler. Ligde Galatasaray ile sıkı sıkıya şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, 4 Mayıs'ta Beşiktaş'la kritik bir derbiye çıkacak.