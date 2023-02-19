Portekizli menajer, 11 yıl önce aldığı kararın arkasında duruyor.

NE OLDU? Cumartesi gecesi Casillas kaleciliğe tekrar dönüşü yapacağını açıkladığında, bu konu herkes için şok edici bir duyuruydu.

41 yaşındaki eski oyuncu, Kings League serisi '1K Futbol' için Pazar günü sahaya çıkacak.

Casillas, flama Ibai Llanos'un 'Porcinos FC' takımıyla karşı karşıya gelecek ve efsanevi 'kaleci, yeniden hünerlerini sahaya yansıtacak.

NE SÖYLEDİLER: Duyuru, Kings League Twitch yayınında büyük bir eğlenceye neden oldu.

David de Gea, Cesc Fabregas ve Jordi Alba gibi süper yıldızlar, yayıncıya bazı yapıcı tavsiyeler verdi, ancak Casillas'ın eski menajeri ve bazılarına göre "eski düşmanı" Mourinho'nun mesajı farklıydı.

Portekizli menajer, "Onu yedek kulübesine koyduysam, bunun bir nedeni vardı.

"Çok kolay bir şekilde penaltıya neden oluyordu" diyerek Casillas'ı trolledi.

Mourinho böylece tam 11 yıl sonra, neden Casillas'ı tereddütsüz olarak yedek bıraktığını açıklamış oldu.

BÜYÜK RESİM: Portekizli menajer, 2012'de Real Madrid'in efsanesini olan İspanyol eldiveni yedek bıraktı ve ikilinin yıldızı bir türlü barışmadı.

Real Madrid tarihindeki en tartışmalı kararlardan birisine imza atan Mourinho, kararından geri adım atmadı.