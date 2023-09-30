Futbolun sansasyonel hocalarından birisi olan Portekizli menajerden tarihi bir itiraf geldi.

NE OLDU? Mourinho şu anda Roma'da baskı hissediyor; çünkü takımı, ilk altı maçından sadece beş puanla ayrıldı ve puan durumunun alt basamaklarında mücadele ediyor.

Mourinho, yaşadıkları zorluklara rağmen, kulübe olan bağlılığını vurgulayarak onların hatalarını düzeltmeye ve Giallorossi'yi Serie A'nın üst sıralarına çıkarmaya çalışıyor.

NE SÖYLENDİ? "Şimdi sözleşme uzatır mıyım? Varsayımsal bir durum, cevap veremem" dedi Mourinho ve şunları ekledi:

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"Söyleyebileceğim şey şu ki, üç ay önce takımdan ayrılabileceğimi düşünmek neredeyse bir dram gibiydi. Budapeşte'de oyunculara kalacağımı söyledim, Spezia maçından sonra da bunu taraftarlara yineledim, iki-üç gün sonra [başkan Dan] Friedkin'e söz verdim.

"Yaz aylarında futbol tarihinde bir teknik direktörün alabileceği en büyük, en önemli ve en çılgın iş teklifini aldım. Sözümden dolayı bu teklifi reddettim. Şimdi ben bir sorunmuşum gibi görünüyor, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum çünkü bu doğru değil, buradaki sorun ben değilim."

BÜYÜK RESİM: Ağustos ayında yurt dışından transfer teklifi aldığı sırada konuşan Mourinho, Suudi Pro Lig'in iki takımından aldığı devasa tekliflerini anlattı. "İki teklif aldım: Al-Hilal ve Al-Ahli beni istedi, ben de Roma'da kalmak istediğim için ikisini de geri çevirmeye karar verdim."

Corriere dello Sport'a göre, Mourinho'ya iki sezon için her yıl için 60 milyon Euro (52 milyon £/64 milyon $) civarında bir anlaşma teklif edildi ve bu teklifi, Portekizli menajerin 2026'ya kadar uzatmaya hakkı vardı.

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ROMA İÇİN SIRADA NE VAR? Mourinho, Pazar akşamı Roma'nın Frosinone'yi ağırladığı maçta takımının başında olacak.