Jose Mourinho, Lecce maçında sakatlık yaşayan Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Dybala kötü sakatlandı

2022'de dönmesi beklenmiyor

Dünya Kupası'nı kaçırabilir

NE OLDU? Dybala, Roma adına penaltıyı kullanırken kasından yaralandı. Arjantinli millî oyuncu, Serie A'da Lecce'ye karşı gol atarak skoru 2-1'e getirdi ve üç puanı güvence altına aldı.

NE SÖYLENDİ?: "Maçtan sonra DAZN'a konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kötü olduğunu söylüyorum, ancak çok, çok daha kötü düşünüyorum. Ben doktor değilim, ancak deneyimlerime ve Paulo ile konuştuğuma göre, onu bu yıl tekrar görmemiz pek olası değil."

DAHA BÜYÜK RESİM: Dybala sakatlandıktan sonra bir buz torbasıyla yedek kulübesine gitti ve bu esnada duygusal görünüyordu. 28 yaşındaki oyuncu son yıllarda sakatlıklarla boğuşuyor ve son sakatlığı, Katar'daki Dünya Kupası'na sadece altı hafta kala ortaya çıktı.

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Getty

Getty

BİLİYOR MUYDUN? Birden fazla kez karşılaşan takımlarr arasında Lecce, Dybala'nın Serie A'da her maçtagol attığı tek takım. Şu anda Lecce'ye karşı üç maçta üç golü var.

DYBALA'YI NE BEKLİYOR? Dybala şimdi sakatlığının ciddiyetinin belirleneceği süreçte endişeli bir bekleyişle karşı karşıya ve aynı zamanda Dünya Kupası'na zamanında yetişmek için bir savaş hazırlığında.