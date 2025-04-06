Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a 'Hollywood' göndermesi! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından olay sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından Okan Buruk ile yaşananlara değindi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk etti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Anderson Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. Portekizli teknik adam, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Jose Mourinho, Okan Buruk hakkında ne dedi?

Dünyaca ünlü teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile oynanan maçın ardından Okan Buruk ile yaşananların sorulmasının üzerine şunları söyledi:

"Bir görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok.

Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür."

Öte yandan şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru karşısında da Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!" ifadelerini kullandı.